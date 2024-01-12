Приднестровью мерещится подготовка терактов с участием "украинских боевиков"

В непризнанном Приднестровье 12 января, не приводя никаких доказательств, заявили о якобы подготовке в Молдове "специальных боевых групп" для убийств и диверсий на приднестровской территории.

Такое сообщение опубликовало так называемое министерство государственной безопасности Приднестровья, сообщает "Европейская правда".

Сообщение утверждает, что "на объектах спецподразделений силовых ведомств" Молдовы "под руководством иностранных специалистов" готовят более 60 человек, "которые в основном прибыли с территории Украины и имеют опыт боевых действий".

Эти "специальные боевые группы", говорит приднестровское "МГБ", якобы будут осуществлять в Приднестровье теракты для "уничтожения критически важных объектов жизнеобеспечения", диверсии "на военных объектах", а также "захват или уничтожение высших должностных лиц республики и руководителей силовых ведомств".

Никаких доказательств или хотя бы каких-то подтверждений своим заявлениям непризнанное государство не привело. Молдова пока не комментировала эти голословные утверждения.

Приднестровье, на территории которого более 30 лет незаконно находятся российские военные в нарушение суверенитета Молдовы, является источником региональной напряженности.

В 2022 году тамошние "власти" так же извещали о серии взрывов на объектах, что породило спекуляции о возможной подготовке к вторжению сил РФ с приднестровской территории.

Недавно приднестровское "МГБ" также пускало слухи об "инциденте с применением огнестрельного оружия", который опровергли и Киев, и Кишинев.