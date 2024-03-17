В непризнанном Приднестровье заявили об атаке дрона-камикадзе на их воинскую часть

В непризнанном Приднестровье сообщили о взрыве и пожаре на территории воинской части в Тирасполе.

Как пишет "Европейская правда", соответствующие фото с места происшествия распространил приднестровский государственный канал "Первый Приднестровский".

"Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва", – говорится в сообщении канала.

Сообщается, что взрыв якобы произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны "Клеверного моста". Так называемый "Клеверный мост" расположен к северу от Тирасполя, рядом с украинской границей.

"Жертв нет. Работают правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело", – сообщил "Первый Приднестровский".

Исходя из распространенного каналом видео, пожар после якобы дронового удара мог уничтожить вертолет.

Как уточняет Телеграм-канал "Приднестровец", взрыв произошел в 12.10 по местному времени.

Как сообщалось, в январе в непризнанном Приднестровье заявили о якобы подготовке в Молдове "специальных боевых групп" для убийств и диверсий на приднестровской территории. Никаких доказательств или хотя бы каких-то подтверждений своим заявлениям непризнанное государство не привело.

Приднестровье, на территории которого более 30 лет незаконно находятся российские военные в нарушение суверенитета Молдовы, является источником региональной напряженности.

В 2022 году тамошние "власти" так же извещали о серии взрывов на объектах, что породило спекуляции о возможной подготовке к вторжению сил РФ с приднестровской территории.

Недавно приднестровское "МГБ" также пускало слухи об "инциденте с применением огнестрельного оружия", который опровергли и Киев, и Кишинев.