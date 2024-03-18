Лондон о голосовании в России: Это не выглядит свободными выборами

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что голосование в России нельзя назвать свободными и честными выборами, а глава Минобороны сравнил Путина с советским диктатором Иосифом Сталиным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон напомнил, что Россия открыла участки в том числе на оккупированных территориях Украины и волеизъявление проходило "с ограниченным выбором" и без наблюдателей ОБСЕ.

The polls have closed in Russia, following the illegal holding of elections on Ukrainian territory, a lack of choice for voters and no independent OSCE monitoring.



This is not what free and fair elections look like. March 17, 2024

"Это не то, как должны выглядеть свободные и честные выборы", – отметил он.

В отдельном заявлении британского МИД также отметили, что организация Москвой голосования на оккупированных территориях Украины в очередной раз свидетельствует, что Россия не заинтересована искать путь к миру.

"Это может шокировать, но в конце следующего пятилетия своего правления он (Путин) будет у власти уже почти столько же, как диктатор Иосиф Сталин. Путин действует как Сталин нашего времени.

Это тиран, которому Запад должен противостоять. У нас есть для этого средства, но, как я говорил, стоя у Михайловского златоверхого монастыря (в Киеве. – Ред.), мы должны продемонстрировать, что имеем коллективную волю к победе", – отметил министр обороны Великобритании Грант Шаппс в свежей колонке для The Telegraph.

Польша, Латвия и Литва уже заявили, что организованное в России голосование нельзя считать свободными и честными выборами.

Президент Евросовета еще в первый день голосования саркастически поздравил Путина с предстоящей безальтернативной "победой".