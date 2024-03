Лондон о голосовании в России: Это не выглядит свободными выборами

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что голосование в России нельзя назвать свободными и честными выборами, а глава Минобороны сравнил Путина с советским диктатором Иосифом Сталиным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон напомнил, что Россия открыла участки в том числе на оккупированных территориях Украины и волеизъявление проходило "с ограниченным выбором" и без наблюдателей ОБСЕ.

The polls have closed in Russia, following the illegal holding of elections on Ukrainian territory, a lack of choice for voters and no independent OSCE monitoring.



This is not what free and fair elections look like.