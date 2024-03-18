Генсек НАТО впервые за 5 лет находится с визитом в Тбилиси

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в столице Грузии, что является его первым визитом с 2019 года.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Генсек уже встретился с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, что является их второй встречей после смены премьера в Грузии, и с президентом Саломе Зурабишвили (правящая партия и президент Грузии, напомним, в открытом конфликте из-за разногласий во взглядах по многим вопросам).

На пресс-конференции в Тбилиси Столтенберг выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии, призвав Россию отозвать признание независимости самопровозглашенных "республик" в Абхазии и Цхинвальском регионе.

Столтенберг отметил также, что решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года означает, что Грузия в будущем станет членом НАТО, но для прогресса на этом пути важно, чтобы Грузия провела реформы в сфере верховенства права и обеспечила свободные и прозрачные парламентские выборы.

В выступлении генсек НАТО также отметил важность поддержки Украины, которая продолжает сопротивление российской агрессии.

Предыдущий визит Столтенберга в Тбилиси был еще в марте 2019 года. После того грузинские лидеры регулярно встречались с генсеком на других площадках в Европе.

Столтенберг прибыл в Грузию в рамках "кавказского турне", он перед этим был на переговорах в Баку и 19 марта отправится в Ереван.

Из этих трех стран только Грузия развивает активное партнерство с НАТО и декларирует стремление к членству в Альянсе. В феврале Столтенберг впервые принял в штаб-квартире Альянса нового премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.