Генсек НАТО вперше за п'ять років перебуває з візитом у Тбілісі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перебуває у столиці Грузії, що є його першим візитом з 2019 року.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Генсек вже зустрівся з прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе, що є їхньою другою зустріччю після зміни прем'єра у Грузії, та з президенткою Саломе Зурабішвілі (керівна партія і президентка Грузії, нагадаємо, у відкритому конфлікті через розбіжності у поглядах з багатьох питань).

На пресконференції у Тбілісі Столтенберг висловив підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії, закликавши Росію відкликати визнання незалежності самопроголошених "республік" в Абхазії та Цхінвальському регіоні.

Столтенберг зазначив також, що рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року означає, що Грузія у майбутньому стане членом НАТО, але для прогресу на цьому шляху важливо, щоб Грузія провела реформи у сфері верховенства права і забезпечила вільні й прозорі парламентські вибори.

У виступі генсек НАТО також наголосив на важливості підтримувати Україну, яка продовжує чинити опір російській агресії.

Попередній візит Столтенберга до Тбілісі був ще у березні 2019 року. Після того грузинські лідери регулярно зустрічалися з генсеком на інших майданчиках у Європі.

Столтенберг прибув до Грузії у рамках "кавказького турне", він перед цим був на переговорах у Баку і 19 березня вирушить до Єревану.

З-поміж цих трьох країн лише Грузія розвиває активне партнерство з НАТО й декларує прагнення членства в Альянсі. У лютому Столтенберг уперше прийняв у штаб-квартирі Альянсу нового прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе.