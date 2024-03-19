До конца марта страны ЕС передадут Украине уже половину из обещанного миллиона снарядов

До конца марта 2024 года количество поставленных в Украину снарядов в рамках инициативы Евросоюза о миллионе артиллерийских боеприпасов для Киева достигнет примерно 500 тысяч.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

Он отметил, что в этом году количество переданных Украине боеприпасов должно достичь миллиона.

"До конца марта это будет примерно полмиллиона", – сказал Стано в ответ на вопрос журналиста, на каком этапе сейчас выполнение обещания Евросоюза.

"Да, до конца марта мы не поставили миллион снарядов. Но Украина получит и больше миллиона, если ориентироваться на уже имеющиеся мощности и размещенные заказы", – добавил Петер Стано, отметив, что это в дополнение к двустороннему сотрудничеству между Украиной и странами-членами.

В январе профильный еврокомиссар говорил, что европейский ОПК сможет до конца 2024 года произвести не менее 1,3 млн снарядов.

На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о выделении 500 млн евро европейским компаниям для наращивания мощностей по производству боеприпасов по схеме, которая позволит увеличить поставки снарядов в Украину и пополнить запасы стран ЕС.

В этот понедельник министры иностранных дел стран ЕС приняли окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.