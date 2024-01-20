Еврокомиссар обещает, что ЕС сможет произвести 1,3 млн снарядов до конца года

Европейский Союз будет иметь возможность произвести не менее 1,3 миллиона снарядов до 2024 года, ведь перед ЕС стоит двойная задача – оказание военной помощи Украине и пополнение собственных запасов.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон во время визита в Эстонию, сообщает RTBF.

"Мы продолжим совершенствовать наши производственные мощности, вероятно, до 1,3-1,4 миллиона до конца этого года, и продолжим значительно увеличивать их в следующем году", – сказал он.

Еврокомиссар отказался раскрыть текущие цифры производства, указав, что это секретные данные.

"С такой мощностью, чтобы производить миллион снарядов, мы должны убедиться, что большинство из них попадает в Украину в приоритетном порядке. Потому что именно там (в них) есть насущная потребность", – добавил Бретон.

По его словам, ЕС достигнет своей цели – иметь производственные мощности в один миллион снарядов в год – к марту или апрелю 2024 года.

"Мы переживаем решающий момент для нашей коллективной безопасности в Европе, и в захватнической войне, которую в Украине ведет РФ, Европа должна и будет продолжать поддерживать Украину всеми своими ресурсами", – отметил Бретон.

Недавно Бретон выдвинул идею создать оборонный фонд Европейского Союза в размере 100 миллиардов евро и призвал нарастить производство оружия, чтобы сравниться с потенциалом РФ.

"Я убежден, что мы это сделаем", — сказал он, добавив, что лидеры ЕС обсудят этот вопрос на саммите 1 февраля. Решение о выделении денег из бюджета ЕС на оборонную промышленность должен одобрить именно Европейский совет.

Еврокомиссар также заявлял, что достижение цели в виде поставки Украине миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года потребует сокращения экспорта в страны, не являющиеся членами ЕС, и давления правительств стран-членов на собственную оружейную промышленность для наращивания производства.

Ранее "ЕвроПравда" рассказывала, как усилия Европы, направленные на увеличение производства вооружений и помощь Украине в борьбе с российским вторжением, столкнулись с неожиданным препятствием в лице немецких местных властей.