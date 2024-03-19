Генсек НАТО призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение для нормализации отношений.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Ереване призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое проложит путь к нормализации отношений.

Об этом он сказал на пресс-конференции с Николом Пашиняном, сообщает "Европейская правда".

По его словам, на встрече с армянским премьером обсуждалась важность стабильности на Южном Кавказе.

"Это имеет значение для евроатлантической безопасности, поскольку мы живем в более опасном мире", – сказал Столтенберг.

По его словам, Армения и Азербайджан сейчас имеют возможность достичь длительного мира после многих лет конфликта.

"Вот почему я призываю обе страны достичь соглашения, которое проложит путь к нормализации отношений.

И прочному миру для ваших народов", – заявил Столтенберг.

По его словам, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении и ее мирные стремления.

"А война России в Украине является отрезвляющим напоминанием о том, что мы не можем воспринимать мир как должное", – добавил он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 19 марта впервые на своей должности, которую он занимает уже десятый год, прибыл с визитом в Армению.

Столтенберг 17-19 марта осуществляет визиты в Армению, Азербайджан и Грузию.

Из этих трех стран только Грузия декларирует стремление к членству в Альянсе. В феврале Столтенберг впервые принял в штаб-квартире Альянса нового премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.