Глава Минздрава Германии хочет подготовить систему здравоохранения к войнам

Глава Минздрава Германии Карл Лаутербах считает, что немецкая система здравоохранения должна стать более приспособленной – в том числе учитывая возможные "военные конфликты".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Война против Украины продолжается, российская риторика становится все более острой: учитывая эту угрозу федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах хочет подготовить немецкую систему здравоохранения к возможным "военным конфликтам".

Германия должна не только лучше подготовиться к будущим пандемиям, но и "к крупным катастрофам и возможным военным конфликтам", заявил Лаутербах. Он анонсировал соответствующий законопроект на лето.

"Было бы глупо сказать, что мы не готовимся к военному конфликту, и тогда он не наступит", – сказал политик СДПГ.

"Ничего не делать – это не вариант. Поворот необходим и для системы здравоохранения. Тем более, что Германия могла бы стать центром оказания помощи раненым и травмированным из других стран, если бы существовал альянс", – отметил он.

В ответ на пандемию коронавируса коалиция после своего основания договорилась лучше подготовить структуры системы здравоохранения к большим кризисным ситуациям. "После преступного нападения России на Украину этот вызов, к сожалению, стал еще более важным, сказал Лаутербах.

"Именно поэтому мы имеем пробел в законодательстве, который мы устраняем, чтобы быть готовыми к катастрофе или даже к событию военного альянса – каким бы маловероятным оно ни было", – отметил он.

Напомним, в Службе внешней разведки Эстонии считают, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.

Ряд европейских стран НАТО в течение последних недель также предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

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