Глава МОЗ Німеччини хоче підготувати систему охорони здоров'я до воєн

Глава МОЗ Німеччини Карл Лаутербах вважає, що німецька система охорони здоров'я повинна стати більш пристосованою – в тому числі з огляду на можливі "військові конфлікти".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Війна проти України триває, російська риторика стає дедалі гострішою: з огляду на цю загрозу федеральний міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах хоче підготувати німецьку систему охорони здоров'я до можливих "військових конфліктів".

Німеччина повинна не тільки краще підготуватися до майбутніх пандемій, але й "до великих катастроф і можливих військових конфліктів", заявив Лаутербах. Він анонсував відповідний законопроєкт на літо.

"Було б нерозумно сказати, що ми не готуємося до військового конфлікту, і тоді він не настане", – сказав політик СДПН.

"Нічого не робити – це не варіант. Поворот необхідний і для системи охорони здоров'я. Тим більше, що Німеччина могла б стати центром надання допомоги пораненим і травмованим з інших країн, якби існував альянс", – зазначив він.

У відповідь на пандемію коронавірусу коаліція після свого заснування домовилася краще підготувати структури системи охорони здоров'я до великих кризових ситуацій. "Після злочинного нападу Росії на Україну цей виклик, на жаль, став ще більш важливим, сказав Лаутербах.

"Саме тому ми маємо прогалину в законодавстві, яку ми усуваємо, щоб бути готовими до катастрофи або навіть до події військового альянсу – якою б малоймовірною вона не була", – зазначив він.

Нагадаємо, у Службі зовнішньої розвідки Естонії вважають, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття.

Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

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