Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття, вважають у Службі зовнішньої розвідки Естонії.

Про це заявив керівник естонської розвідувальної служби Каупо Росін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На пресконференції він зазначив, що така оцінка ґрунтується на планах РФ подвоїти кількість військ, розміщених уздовж кордону з Фінляндією, а також Естонією, Литвою і Латвією.

"Росія обрала шлях довгострокової конфронтації... і Кремль, ймовірно, очікує можливого конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того", – сказав Росін.

Він вважає, що військовий напад з боку Росії є "малоймовірним" у короткостроковій перспективі, частково через те, що Москва змушена тримати війська в Україні, і залишатиметься малоймовірним, якщо нарощування російських військ буде відповідним до нарощування сил в Європі.

Говорячи про ситуацію з війною РФ проти України, Росін зазначив, що вважає малоймовірним суттєвий прорив російських окупаційних військ до президентських виборів, оскільки для досягнення цілей РФ потрібно буде мобілізувати значно більше військ.

Здатність Росії забезпечити свої війська боєприпасами продовжує переважати над можливостями України, і якщо західна підтримка не буде збережена або збільшена, Україна навряд чи зможе змінити ситуацію на полі бою, додав він.

Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

А головнокомандувач Збройних сил Норвегії закликав не гаяти "вікно можливостей" на підготовку до потенційного прямого протистояння Росії, тому що цей час може скінчитись вже за кілька років.