США впервые сбросили с самолетов гумпомощь для жителей Газы

Американские военные совершили первое воздушное десантирование гуманитарной помощи в Газе в субботу.

Об этом сообщили американские чиновники, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Три самолета С-130 доставили более 35 000 порций еды на территорию, где, по данным ООН, четверть населения находится в шаге от голода, а палестинцы разместили в социальных сетях видео, на которых видно, как сбрасывают ящики с гуманитарной помощью.

Белый дом заявил, что такие сбросы с воздуха будут длительными, и что Израиль поддерживает эту операцию.

На фоне сомнений относительно возобновления переговоров о прекращении огня в Египте в воскресенье, министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило, что по меньшей мере 11 палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по палатке в Рафахе, где люди ищут убежища от военного наступления Израиля.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что еще 50 человек были ранены в результате удара рядом с больницей в районе Тель-Ас-Султан в Рафахе. Один из погибших – медик этой больницы. Израильские военные не сразу ответили на просьбу о комментарии.

"Удар пришелся непосредственно на одну палатку, где укрылись люди, осколки попали в больницу, где я и мои друзья сидели, мы чудом остались живы", – сообщил агентству Reuters по телефону свидетель, отказавшийся назвать свое имя.

Израильские военные заявили, что их силы убили восемь боевиков в Хан-Юнисе, около 20 боевиков в центральной части сектора Газа и еще трех в Римале, недалеко от города Газа.

Более миллиона палестинцев ищут убежища в районе Рафаха, спасаясь от израильского наступления, которое разрушило большую часть Газы, в результате чего, по данным органов здравоохранения анклава, подконтрольных ХАМАСу, погибло более 30 000 человек.

Президент США Джо Байден 1 марта объявил, что Штаты начнут сбрасывать продовольственную помощь населению сектора Газа с воздуха на фоне углубления гуманитарного кризиса и затруднения доставки помощи наземным путем.

США длительное время обсуждает с Израилем и другими заинтересованными сторонами возможность создания морского коридора для доставки гуманитарной помощи в Газу, но для этого необходимо решить многочисленные логистические проблемы.

По словам главы Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газа в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.