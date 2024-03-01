США скидатимуть гумдопомогу в Газу з літаків

Президент США Джо Байден 1 березня оголосив, що Штати почнуть скидати продовольчу допомогу населенню сектору Гази з повітря на тлі поглиблення гуманітарної кризи й ускладнення доставки допомоги наземним шляхом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Під час виступу в Білому домі Байден заявив, що США будуть "робити все можливе", аби доставити додаткову допомогу в сектор Гази, який перебуває під обстрілами з боку Ізраїлю після терористичних атак угруповання ХАМАС 7 жовтня.

Американський президент сказав, що допомога надходить до Гази недостатньо швидко, і додав, що працює над укладенням угоди про негайне припинення вогню, яка б дозволила доставити додаткову допомогу.

Скорочення гумдопомоги до Гази в останні тижні пов’язане з ізраїльськими обстрілами, під які потрапляли гуманітарні працівники й сили безпеки ХАМАС, що раніше патрулювали конвої, та небажання Ізраїлю відкривати додаткові наземні маршрути попри прохання США.

Протягом тижня допомогу з літаків жителям Гази вже скидали Йорданія, Єгипет, ОАЕ, Катар і Франція. Це може дещо полегшити ситуацію в регіоні, але не вирішить проблеми, бо повітряний шлях не здатен замістити всі обсяги наземного.

США тривалий час обговорює з Ізраїлем та іншими зацікавленими сторонами можливість створення морського коридору для доставки гуманітарної допомоги в Газу, але для цього необхідно вирішити численні логістичні проблеми.

За словами голови Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.