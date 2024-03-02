США вперше скинули з літаків гумдопомогу для мешканців Гази

Американські військові здійснили перше повітряне десантування гуманітарної допомоги в Газі в суботу.

Про це повідомили американські посадовці, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Три літаки С-130 доставили понад 35 000 порцій їжі на територію, де, за даними ООН, чверть населення перебуває за крок від голоду, а палестинці розмістили в соціальних мережах відео, на яких видно, як скидають ящики з гуманітарною допомогою.

Білий дім заявив, що такі скидання з повітря будуть тривалими, і що Ізраїль підтримує цю операцію.

На тлі сумнівів щодо відновлення переговорів про припинення вогню в Єгипті в неділю, міністерство охорони здоров'я в секторі Газа повідомило, що щонайменше 11 палестинців загинули в результаті ізраїльського авіаудару по намету в Рафаху, де люди шукають притулку від військового наступу Ізраїлю.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило, що ще 50 осіб були поранені в результаті удару поруч з лікарнею в районі Тель-Ас-Султан в Рафаху. Один із загиблих – медик цієї лікарні. Ізраїльські військові не відразу відповіли на прохання про коментар.

"Удар припав безпосередньо на один намет, де сховалися люди, осколки потрапили в лікарню, де я і мої друзі сиділи, ми дивом залишилися живі", – повідомив агентству Reuters по телефону свідок, який відмовився назвати своє ім'я.

Ізраїльські військові заявили, що їхні сили вбили вісім бойовиків у Хан-Юнісі, близько 20 бойовиків у центральній частині сектора Газа і ще трьох у Рімалі, неподалік від міста Газа.

Більше мільйона палестинців шукають притулку в районі Рафаха, рятуючись від ізраїльського наступу, який зруйнував більшу частину Гази, в результаті чого, за даними органів охорони здоров'я анклаву, підконтрольних ХАМАСу, загинуло більше 30 000 людей.

Президент США Джо Байден 1 березня оголосив, що Штати почнуть скидати продовольчу допомогу населенню сектору Гази з повітря на тлі поглиблення гуманітарної кризи й ускладнення доставки допомоги наземним шляхом.

США тривалий час обговорює з Ізраїлем та іншими зацікавленими сторонами можливість створення морського коридору для доставки гуманітарної допомоги в Газу, але для цього необхідно вирішити численні логістичні проблеми.

За словами голови Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.