ЕС угрожает действиями после того, как Словакия распустила подразделение по преследованию за коррупцию

Еврокомиссия заявила в четверг, что сожалеет о роспуске Словакией своего специального подразделения прокуратуры по делам о взяточничестве, и предупредила, что ЕС "без колебаний" будет принимать меры для защиты своих финансовых интересов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", представитель Еврокомиссии сказал в комментарии Reuters.

"Еврокомиссия сожалеет о роспуске Специальной прокуратуры без введения гарантий для обеспечения эффективного продолжения расследований", – заявил представитель Еврокомиссии.

Он сказал, что закрытие "может подорвать эффективность расследований, не в последнюю очередь в отношении преступлений, которые влияют на бюджет ЕС".

Комиссия оценит последствия, добавил он, и "без колебаний будет принимать меры для обеспечения соблюдения законодательства ЕС и защиты финансовых интересов ЕС".

Представитель ЕК не уточнил, какие именно санкции могут быть применены. Но источники сообщили Reuters, что Еврокомиссия, вероятно, откроет юридическое дело за нарушение законов ЕС, так называемое "нарушение", против Братиславы в ближайшие недели.

"Это еще не решено, (но) они этого заслуживают", – сказал один чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Если Братислава не пойдет навстречу, дело может попасть в Суд ЕС и в конечном итоге привести к финансовым штрафам.

Словакия ликвидировала в среду свое специальное подразделение прокуратуры по делам о взяточничестве, несмотря на беспокойство Европейского Союза.

9 февраля парламент Словакии проголосовал за изменения в уголовный кодекс и ликвидацию специальной прокуратуры, занимающейся расследованием тяжких преступлений и коррупции – законодательство, которое подверглось острой критике в стране и в ЕС.

Изменения в законодательство предусматривают, что эти дела передадут в региональные прокуратуры, которые не занимались такими преступлениями в течение 20 лет.

Это также означает смягчение наказаний за коррупцию и некоторые другие преступления, в частности возможность условного осуждения, а также значительное сокращение сроков давности.

Напомним, в начале февраля в более 30 городах Словакии снова прошли протесты против правительства Роберта Фицо, в столице Братиславе акция стала крупнейшей и собрала 30 тысяч участников.