ЄС погрожує діями після того, як Словаччина розпустила підрозділ з переслідування за корупцію

Єврокомісія заявила в четвер, що шкодує про розпуск Словаччиною свого спеціального підрозділу прокуратури у справах про хабарництво і попередила, що ЄС "без вагань" вживатиме заходів для захисту своїх фінансових інтересів.

Про це, як пише "Європейська правда", представник Єврокомісії сказав у коментарі Reuters.

"Єврокомісія шкодує про розпуск Спеціальної прокуратури без запровадження гарантій для забезпечення ефективного продовження розслідувань", – заявив представник Єврокомісії.

Він сказав, що закриття "може підірвати ефективність розслідувань, не в останню чергу щодо злочинів, які впливають на бюджет ЄС".

Комісія оцінить наслідки, додав він, і "без вагань вживатиме заходів для забезпечення дотримання законодавства ЄС і захисту фінансових інтересів ЄС".

Представник ЄК не уточнив, які саме санкції можуть бути застосовані. Але джерела повідомили Reuters, що Єврокомісія, ймовірно, відкриє юридичну справу за порушення законів ЄС, так зване "порушення", проти Братислави в найближчі тижні.

"Це ще не вирішено. (Але) вони на це заслуговують ", – сказав один посадовець, який говорив на умовах анонімності.

Якщо Братислава не піде назустріч, справа може потрапити до Суду ЄС і в кінцевому підсумку призвести до фінансових штрафів.

Словаччина ліквідувала в середу свій спеціальний підрозділ прокуратури у справах про хабарництво, незважаючи на занепокоєння Європейського Союзу.

9 лютого парламент Словаччини проголосував за зміни до кримінального кодексу та ліквідацію спеціальної прокуратури, що займається розслідуванням тяжких злочинів і корупції – законодавство, яке зазнало гострої критики в країні та в ЄС.

Зміни до законодавства передбачають, що ці справи передадуть до регіональних прокуратур, які не займалися такими злочинами протягом 20 років.

Це також означає пом'якшення покарань за корупцію та деякі інші злочини, зокрема можливість умовного засудження, а також значне скорочення строків давності.

Нагадаємо, на початку лютого в понад 30 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників.