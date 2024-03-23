В Молдове объявили оранжевый уровень опасности из-за разлива Днестра

В Молдове предупредили о вероятности значительного повышения уровня воды в Днестре в течение следующих нескольких дней, что может привести к подтоплению прилегающей к реке территории.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европйська правда".

Государственная гидрометеослужба сообщила, что уровень воды в Днестре может подняться от метра до 2,8 метров из-за увеличения объемов сброса воды из Днестровского водохранилища.

В низинах возможно подтопление прибрежных территорий.

Предупреждение объявлено на 23-27 марта.

Напомним, в январе 2024 года на территории нескольких европейских стран существенно поднялся уровень воды в Дунае. В частности, подтопило набережные в Будапеште, вода поднялась до самого высокого уровня за последнее десятилетие.

В Сербии пришлось спасать почти 200 животных, которые из-за разлива Дуная застряли на острове.