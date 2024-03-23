У Молдові оголосили помаранчевий рівень небезпеки через розлив Дністра

У Молдові попередили про ймовірність значного підвищення рівня води у Дністрі протягом наступних кількох днів, що може призвести до підтоплення прилеглої до річки території.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європйська правда".

Державна гідрометеослужба повідомила, що рівень води у Дністрі може піднятися від метра до 2,8 метрів через збільшення обсягів скину води з Дністровського водосховища.

У низинах можливе підтоплення прибережних територій.

Попередження оголошене на 23-27 березня.

Нагадаємо, у січні 2024 року на території кількох європейських країн суттєво піднявся рівень води у Дунаї. Зокрема, підтопило набережні у Будапешті, вода піднялася до найвищого рівня за останнє десятиліття.

У Сербії довелося рятувати майже 200 тварин, які через розлив Дунаю застрягли на острові.