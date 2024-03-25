Реестр ущерба от войны России откроют для приема заявлений

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией России против Украины, будет открыт для приема заявлений через неделю.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины в понедельник, пишет "Европейская правда".

О старте технического запуска международного Реестра ущерба планируют объявить на Международной конференции "Восстановление справедливости для Украины", которая состоится в Гааге. На мероприятии будут присутствовать главы МИД и минюстов стран Евросоюза.

Реестр ущерба – это система учета заявлений физических, юридических лиц и государства Украина о возмещении убытков, потерь, ущерба от агрессии России против Украины.

Сначала в Реестре будут принимать заявления от одной категории заявителей, хотя в будущем в целом Реестр будет насчитывать 40 категорий, сообщили в министерстве.

Категории заявлений будут охватывать: потерю жизни, пытки и сексуальное насилие, телесные повреждения, принудительное перемещение и принудительное переселение лиц, потерю имущества и дохода, другие формы экономического ущерба, повреждение критической инфраструктуры и других государственных объектов, ущерб, нанесенный историко-культурному наследию, ущерб окружающей среде и тому подобное.

Каждая категория будет иметь свои правила представления. Для приема заявлений создана цифровая платформа и предусмотрено, что все заявления будут только в цифровом формате.

Международный Реестр ущерба является первой составляющей глобального Компенсационного механизма, разработку которого инициировало Министерство юстиции Украины в мае 2022 года вместе с международными партнерами. Компенсационный механизм состоит из Реестра ущерба, Компенсационной комиссии и Фонда.

"Нас ждет старт работы международной комиссии, которая будет присуждать компенсации, ориентировочно на ее создание уйдет минимум год.

Параллельно идут переговоры с партнерами по открытию Компенсационного фонда, наполнение которого планируется за счет арестованных активов РФ. Впереди еще очень много работы", – прокомментировала Ирина Мудрая, заместитель министра юстиции и руководитель направления разработки международного Компенсационного механизма.

Ранее в интервью "ЕП" Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра ущерба, рассказал, каким образом будут добиваться от России средств для выплаты компенсаций украинцам.

Ключковский сообщил, что украинцы, чье жилье во время полномасштабного вторжения России могло пострадать в результате попадания украинских снарядов или обломков ракет, также смогут подавать заявки в Реестр ущерба для получения компенсаций.

Полное интервью с Ключковским смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды".