Президент Владимир Зеленский приветствовал открытие в Киеве Советом Европы Офиса реестра ущерба, причиненного агрессией РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

Зеленский рассказал о встрече с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и председательствующей в Комитете министров Совета Европы, министром иностранных дел Лихтенштейна Доминик Гаслер.

"Ценим решение Совета Европы об учреждении Реестра ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, и открытие сегодня его Офиса в Киеве", – написал он.

Зеленский также поблагодарил за значительный прогресс на пути к тому, чтобы Реестр ущерба начал функционировать в полную силу.

"Важно, что уже скоро украинцы смогут подавать соответствующие заявления для компенсаций", – добавил президент.

Напомним, Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, в интервью "Европейской правде" рассказал, когда стоит ожидать начала работы реестра и будущих выплат за ущерб, причиненный украинцам российской войной.

Соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии.

В июне исполнительным директором Реестра ущерба был назначен Маркиян Ключковский.

Полное интервью с ним смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды".