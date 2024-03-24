Российская ракета в Польше: Варшава вызовет посла России 

Польша вызовет в свой МИД российского посла и вручит ему ноту протеста после того, как в ночь на 24 марта российская ракета вторглась на 39 секунд в воздушное пространство страны, а затем вернулась в Украину.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна в интервью TVN24, сообщает "Европейская правда".

Заместитель главы МИД Польши указал, что не хочет говорить, какими будут дальнейшие шаги Варшавы, поскольку это не первый случай, когда маневренная ракета Российской Федерации пересекает польскую границу.

"Я думаю, что мы рассмотрим возможность сильнее подчеркнуть не только наше недовольство, но и нашу позицию уже сейчас, поскольку такие действия являются недопустимыми и абсолютно неприемлемыми, особенно в контексте членства Польши в НАТО и наших союзнических обязательств", – добавил он.

Ранее спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что Польша будет требовать объяснений от Российской Федерации в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны российской ракетой, когда РФ осуществляла массированный обстрел Украины.

В ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

В Вооруженных силах Польши заявили, что знали траекторию полета ракеты, и было понятно, что объект не направится вглубь страны. В воздух была поднята польская авиация и авиация союзников.

Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории, сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.