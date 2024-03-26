Трамп предупредил Израиль, что тот теряет большую поддержку

Экс-президент США Дональд Трамп, который называл себя самым произраильским президентом Соединенных Штатов в истории, заявил, что Израиль должен закончить войну в Газе, и предупредил, что страна "теряет большую поддержку".

Об этом Трамп рассказал в интервью израильскому изданию Israel Hayom, сообщает "Европейская правда".

Трамп сказал, что действовал бы очень похоже, как израильское правительство, после нападения боевиков ХАМАС 7 октября. Но он также отметил, что Израиль должен довести боевые действия до конца.

"Вы должны закончить свою войну. Закончить ее. Вы должны ее закончить. И я уверен, что вы это сделаете. И мы должны достичь мира, мы не можем позволить этому продолжаться", – заявил Трамп.

Он предупредил Израиль, что тот должен действовать очень осторожно.

"Потому что вы теряете большую часть мира, вы теряете большую поддержку, вы должны закончить, вы должны закончить работу. И вы должны вернуться к миру, к нормальной жизни для Израиля и для всех остальных", – сказал Трамп.

Комментарии потенциального кандидата в президенты от республиканцев прозвучали в то время, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отозвал израильскую делегацию, которая должна была посетить Вашингтон. Это произошло после того, как США позволили Совету Безопасности ООН принять резолюцию с призывом к прекращению огня.

Кроме того, в это время администрация президента Джо Байдена все более критично относится к запланированному военному наступлению Израиля на Рафах, город на юге Газы, где более 1 миллиона палестинцев нашли убежище от боевых действий.

По данным источников, Белый дом обвиняет главу правительства Израиля Нетаньяху в ухудшении отношений между США и Израилем. У президента Джо Байдена считают, что раскол в отношениях из-за резолюции Совета Безопасности ООН возник как искусственный кризис

После принятия резолюции в Совбезе ООН с требованием немедленного прекращения огня между Израилем и палестинскими террористами из ХАМАС в ЕС призвали к выполнению этого решения.