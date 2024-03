ЕС призвал к выполнению резолюции ООН о прекращении огня в Газе

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель одобрительно отреагировали на резолюцию Совета Безопасности ООН о "немедленном прекращении огня" в секторе Газа и призвали к ее выполнению.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они заявили в Twitter (X).

"Выполнение этой резолюции является жизненно важным для защиты всех гражданских лиц", – отметила фон дер Ляйен.

I welcome the adoption by UN Security Council of a resolution demanding an immediate ceasefire in Gaza, and the immediate & unconditional release of all hostages. Implementation of this resolution is vital for the protection of all civilians.

В свою очередь Боррель указал, что резолюция требует немедленного прекращения огня во время священного для мусульман месяца Рамадан, что должно привести к длительному, безусловному освобождению всех заложников и подчеркивает необходимость увеличить помощь и защитить гражданское население.

I welcome the adoption of today’s #UNSC Res 2728 on #Gaza.



It demands an immediate ceasefire during Ramadan, leading to a lasting one, unconditional release of all hostages & emphasises the need to expand flow of aid & protect civilians



It needs an urgent implementation by all