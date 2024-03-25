ЕС призвал к выполнению резолюции ООН о прекращении огня в Газе

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель одобрительно отреагировали на резолюцию Совета Безопасности ООН о "немедленном прекращении огня" в секторе Газа и призвали к ее выполнению.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они заявили в Twitter (X).

"Выполнение этой резолюции является жизненно важным для защиты всех гражданских лиц", – отметила фон дер Ляйен.

I welcome the adoption by UN Security Council of a resolution demanding an immediate ceasefire in Gaza, and the immediate & unconditional release of all hostages.



Implementation of this resolution is vital for the protection of all civilians. March 25, 2024

В свою очередь Боррель указал, что резолюция требует немедленного прекращения огня во время священного для мусульман месяца Рамадан, что должно привести к длительному, безусловному освобождению всех заложников и подчеркивает необходимость увеличить помощь и защитить гражданское население.

I welcome the adoption of today’s #UNSC Res 2728 on #Gaza.



It demands an immediate ceasefire during Ramadan, leading to a lasting one, unconditional release of all hostages & emphasises the need to expand flow of aid & protect civilians



It needs an urgent implementation by all – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 25, 2024

"Она требует срочного выполнения всеми сторонами (конфликта)", – добавил главный дипломат Евросоюза.

В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня между Израилем и палестинскими террористами из ХАМАС, а также освобождения всех заложников после того, как США воздержались при голосовании.

Остальные 14 членов Совбеза проголосовали за резолюцию, которую предложили 10 его избранных членов.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что она "почувствовала облегчение относительно принятия резолюции, потому что каждый день на счету".

Ранее вице-президент США Камала Харрис предостерегла Израиль от масштабной атаки на город Рафах в Газе, где более миллиона палестинцев ищут убежища в условиях войны Еврейского государства против террористической группировки ХАМАС.

Президент США Джон Байден также заявлял, что потенциальная израильская операция в городе Рафах, где нашли убежище более 1,3 миллиона палестинцев, является для него "красной линией".