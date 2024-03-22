Соединенные Штаты якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, из соображений, что это может привести к еще большей эскалации и вызвать глобальный рост цен на энергоресурсы.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".

Издание отмечает, что на условиях анонимности общалось с тремя собеседниками. Просьбу-предупреждение Киеву якобы неоднократно передали топ-чиновникам Службы безопасности Украины и Главного управления разведки, которые курируют украинские программы разработки беспилотных ударных систем.

Один из собеседников говорит, что Белый дом "все больше обеспокоен" украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам и другой энергетической инфраструктуре в западной части РФ, которые повлияли на российские объемы производства в этой сфере.

Одной из причин беспокойства Штатов является то, что падение российского экспорта может спровоцировать глобальное повышение мировых цен, поскольку Россия, несмотря на санкции, до сих пор остается одним из крупнейших экспортеров. Рост цен на топливо может отразиться на предстоящих президентских выборов в США.

Также в Вашингтоне обеспокоены, что в ответ на украинские удары Россия может сделать что-то с энергетической инфраструктурой, важной для стран Запада, как например трубопроводом, прокачивающим нефть из Казахстана через территорию России для экспорта на глобальные рынки.

В ответ на запросы о комментариях в Совете нацбезопасности сказали, что США "не поощряют и не делают возможным" украинские удары по целям на территории России. Из Киева комментариев не предоставили.

Напомним, в среду в Киев приезжал советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Впоследствии посол США рассказала, что в этот день в Киеве состоялась встреча советников по вопросам нацбезопасности из стран всего мира, на которой обсуждали "формулу мира" президента Владимира Зеленского.

Во время визита Салливан заверил, что Соединенные Штаты верят в победу Украины, и призвал украинцев верить в США на фоне усилий по принятию критически важного пакета помощи Украине.

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