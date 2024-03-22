Стефанишина о якобы призывах США не бить по НПЗ в России: Действуем по стандартам НАТО

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прокомментировала слухи о якобы призывах из Вашингтона к Украине не бить по российским НПЗ, отметив, что такой подход считался бы правильным по стандартам НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала во время дискуссии на Киевском форуме по безопасности на вопрос о статье в Financial Times, где говорится, что США якобы призывают Украину прекратить удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Ольга Стефанишина отметила, что со стороны других официальных должностных лиц Киева уже были заявления, что с военной точки зрения российская энергетическая инфраструктура является законной целью.

"Мы понимаем призыв американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас сегодня", – сказала Стефанишина.

"Хочу напомнить коллегам, которые делают такие заявления и публикуют такие заявления в FT, что когда в феврале 2022 года я говорила со штаб-квартирой НАТО о том, чтобы они сыграли свою роль и обратились в ООН, поскольку они способны закрыть небо, они говорили: "Ольга, ты не понимаешь стандартов НАТО", и что в натовском понимании это означает в первую очередь уничтожить инфраструктуру на территории РФ, которая дает им способность бомбить украинские города, заводы, которые производят ракеты. Собственно, мы действуем в соответствии с лучшими натовскими стандартами", – отметила вице-премьер.

Напомним, в публикации FT со ссылкой на источники говорится, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и вызвать глобальный рост цен на энергоресурсы.

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