Глава МВД Франции: Террористическая угроза очень высока, мы должны вооружиться против нее

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о беспрецедентном уровне террористической угрозы в стране.

Об этом министр сказал в интервью телеканалу France 2, сообщает "Европейская правда".

"Террористическая угроза очень высока, и мы должны вооружиться против нее", – отметил Дарманен.

Глава МВД рассказал, что группировка "Исламское государство" несет ответственность за последние восемь терактов, которые были предотвращены во Франции.

"Мы предотвращаем многие атаки, по одной каждые два месяца", – сказал он, добавив, что "мы никогда не предотвращали такое количество атак во Франции".

По словам Дарманена, террористическая угроза "затрагивает всю Европу и весь Запад".

Накануне, после теракта в России, во Франции объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что что подразделение группировки "Исламское государство", взявшее на себя ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, совершило несколько попыток атак на территории Франции.