Макрон: Причастная к теракту в РФ группа пыталась атаковать Францию

Подразделение группировки "Исламское государство", которая взяла ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, осуществило несколько попыток атак на территории Франции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон, которого цитирует Le Parisien.

Французский президент комментировал решение правительства поднять уровень террористической угрозы в стране до максимального после событий в РФ.

Когда его спросили о теракте в РФ, он сказал, что та же группировка, которая причастна к событиям в Crocus City Hall, "совершила несколько попыток на нашей земле за последние месяцы".

В резиденции французского премьер-министра ранее заявляли, что причастная к теракту группировка "угрожает Франции и была причастна к нескольким недавним сорванным атакам в нескольких европейских странах, включая Германию и Францию".

Макрон выразил пожелание "найти виновных как можно скорее" и призвал продолжать "эффективные действия против этих групп, которые планируют нападения в нескольких странах", пообещав "усиление сотрудничества" с Россией в этом вопросе.

Напомним, в минувшую пятницу группа вооруженных людей открыла огонь из автоматов в концертном зале в городе Красногорск перед началом концерта группы "Пикник". Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, в котором погибли по меньшей мере 137 человек.

Накануне во Франции после событий в России объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.

В Германии также предупреждают об острой угрозе со стороны террористов-исламистов.