Фермеры будут протестовать в Брюсселе, где министры ЕС будут говорить и об агроимпорте из Украины

Во вторник фермеры привезут свои тракторы в Брюссель, в то время как министры сельского хозяйства государств Евросоюза проведут встречу, чтобы найти способ успокоить их и решить, что ЕС делать с украинским агроимпортом.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

В течение нескольких недель разгневанные фермеры блокируют дороги и протестуют перед правительственными учреждениями по всей Европе, в том числе перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе.

Их действия уже имеют эффект. Европейская комиссия отложила спорный запрет на использование удобрений и предложила смягчить условия доступа к субсидиям в рамках Общей аграрной политики ЕС.

Фермеры полагаются на субсидии от ЕС, чтобы иметь возможность продолжать работу, но выплаты зависят от соблюдения строгих правил защиты окружающей среды. Еврокомиссия предложила смягчить правила землепользования и севооборота 15 марта.

Впереди длительный процесс, прежде чем предложенные изменения будут внесены в законодательство ЕС – Европарламент и страны-члены ЕС еще должны согласовать поправки вместе.

Другим вопросом, который будут обсуждать на заседании во вторник, является восстановление тарифов ЕС на определенные виды сельскохозяйственного импорта из Украины, такого как яйца, мясо птицы, кукуруза и мед.

ЕС отменил тарифы на украинский сельскохозяйственный импорт в 2022 году, чтобы поддержать украинскую экономику после полномасштабного вторжения России.

Но фермеры в ЕС пожаловались на резкий рост украинского импорта. Они говорят, что хотят защиты от якобы недобросовестной конкуренции, поскольку украинские фермеры могут производить продукты питания с меньшими затратами – не в последнюю очередь потому, что им не нужно соблюдать правила ЕС.

В понедельник послы ЕС обсуждали обновление и продление действия соглашения о либерализованной торговле с Украиной, но не утвердили его. Бельгийское председательство, по данным СМИ, отложило утверждение соглашения на среду, поскольку многие страны не определились с позицией.

В прошлую среду послы тоже не смогли утвердить обновленное соглашение, поскольку согласованный с Европарламентом текст соглашения Польша и Франция считают недостаточным.