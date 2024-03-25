СМИ: послы ЕС в понедельник не договорятся об условиях торговли с Украиной

Послы ЕС, которые в понедельник обсуждают обновление и продление действия соглашения о либерализованной торговле с Украиной, не утвердят его в понедельник.

Об этом сообщает польское RMF24 со ссылкой на источники в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Бельгийское председательство якобы отложило утверждение обновленного соглашения на среду, объяснив это тем, что многие страны еще не определились с тем, как будут голосовать. Председательство поэтому решило дать им дополнительное время, чтобы финализировать позицию.

Бельгийское председательство не хотело бы дополнительных изменений в нынешнюю редакцию текста, поскольку это потребовало бы дополнительных переговоров с Европарламентом, а это грозит тем, что процесс не будет завершен вовремя.

Учитывая приближение европейских выборов, встречи комитетов Европарламента уже не проводятся, а последние две пленарные сессии будут уже в апреле. Обновленное соглашение нужно утвердить самое позднее 5 июня, когда истекает срок действия нынешнего.

В то же время французские дипломаты якобы говорят, что отложение означает, что "переговоры еще продолжаются" и изменения в текст возможны. Франция, как и Польша, хотела бы большего "референтного периода", к которому будут привязаны лимиты на объемы импорта определенных видов агропродукции из Украины. Также в Париже хотят добавить в этот список некоторые другие виды продукции. Позицию Польши и Франции якобы начали поддерживать большее количество стран, и не только ближайшие соседи Украины, а также Италия, Австрия, Хорватия и Словения.

Германия и Нидерланды якобы выступают против, аргументируя, что таким образом Украине, и так зависимой от международной помощи, оставляют меньше возможностей самостоятельно наполнять свой бюджет.

В прошлую среду послы не смогли утвердить обновленное соглашение, поскольку согласованный с Европарламентом текст соглашения Польша и Франция считают недостаточным.