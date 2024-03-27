В Литве парламентская комиссия предъявила обвинение президенту Науседе накануне выборов

Комиссия литовского парламента, которая проводила парламентское расследование по делу обличителя Департамента государственной безопасности, пришла к выводу, что разведывательное агентство предоставляло преимущества Гитанасу Науседе, когда он баллотировался на пост президента в 2019 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Комиссия готовила эти выводы несколько месяцев и представила их 26 марта.

По данным комиссии, директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис перед выборами 2019 года собирал информацию – данные разведки и контрразведки – об окружении Науседы, который намеревался принимать участие в выборах. Речь шла о его членах команды, штаба и спонсоров.

Об этом департамент якобы попросил сам Науседа или же поступила просьба по его поручению.

В то же время, комиссия не смогла получить данные и проверить информацию о том, что накануне выборов Яунишкис или департамент собирали данные обо всех кандидатах президентских выборов 2019 года и их окружении.

По данным комиссии, в окружении Науседы было установлено несколько десятков человек, представляющих угрозу интересам национальной безопасности. Некоторых из этих людей Науседа якобы планировал назначить своими советниками.

Науседа отказался давать показания в расследовании комиссии, чем, согласно заключению парламентариев, нарушил присягу.

В офисе президента Литвы заявили, что расследование является политическим и направлено на влияние на результаты президентских выборов в мае.

"Это попытка дискредитировать государство и его конституционные принципы в политических целях", – заявили BNS в офисе президента, добавив, что выводы комиссии расценивают как "отчаянную попытку повлиять на результаты президентских выборов".

"Комиссия явно политизирована и включает представителей правящей коалиции, а ее "выводы" направлены не только против президента, но и против ряда государственных институций", – заявили в Науседы.

Науседа остается лидером в опросах за менее чем два месяца до выборов президента в стране и еще больше отрывается от конкурентов.

Последние опросы свидетельствовали, что Науседа постепенно наращивает свою поддержку на президентских выборах.

В частности, результаты исследования общественного мнения компанией Spinter research по заказу Delfi показали, что за месяц поддержка Науседы выросла почти на пять процентных пунктов.