Глава МИД Литвы: Стратегическая неопределенность от Макрона имеет больше шансов сдержать Путина

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поддержал заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, в которых тот не исключил отправку западных войск в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Ландсбергис написал в своем аккаунте в Twitter (X).

По его словам, есть куда больше шансов, что президента РФ Владимира Путина сдержит стратегическая неопределенность Макрона и его четко определенная цель – победить Россию.

"Мы пытались заставить Путина пойти на деэскалацию, ограничив объемы помощи Украине. Очевидно, что это не сработало", – отметил Ландсбергис.

We tried to get Putin to de-escalate by putting limits on how much we help Ukraine. This obviously hasn't worked. Putin is much more likely to be deterred by @EmmanuelMacron's strategic ambiguity and clearly defined goal of defeating Russia.