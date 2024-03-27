СМИ: В ЕС посчитали, сколько может потерять Украина от новых ограничений агроимпорта

Бельгийское председательство в Совете ЕС обновило проект соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной, учитывая новые ограничения.

Об этом стало известно "Радио Свобода" на условиях анонимности от собеседников в дипломатических кругах Евросоюза, пишет "Европейская правда".

Обновленный проект частично учел требования Польши и Франции. Согласно документу, базовый период, который будет приниматься во внимание при определении объемов поставок украинской агропродукции, будет охватывать не только 2022 и 2023 годы, но и вторую половину 2021 года, когда объемы украинского импорта были ниже. Украина выступила против этого предложения.

По оценкам Еврокомиссии, озвученным на закрытом заседании послов стран-членов ЕС, Украина потеряет 86 млн евро, если второе полугодие 2021-го будет взято также за основу расчетов.

В целом же ограничения, которые будут базироваться на оценках импорта за половину 2021-го, а также за 2022 и 2023 годы, оценили в 331 млн евро потерь для украинского бюджета.

Польша и Франция поддержали обновленный вариант соглашения, заручившись поддержкой ряда стран ЕС, в частности Италии, Венгрии, Австрии.

Против поправок выступают Германия, Нидерланды, Финляндия, страны Балтии, Люксембург.

Предыдущий проект договоренности, согласованный с Европарламентом, предусматривал, что квоты на следующий период, который начнется с июня этого года, будут рассчитывать, исходя из объемов украинского агроимпорта за 2022-2023 годы, когда для него уже действовали льготы – отсутствие пошлин и квот.

В понедельник послы ЕС обсуждали обновление и продление действия соглашения, но не утвердили его. Бельгийское председательство отложило утверждение соглашения на среду, поскольку многие страны не определились с позицией.

В прошлую среду послы не смогли утвердить обновленное соглашение, поскольку согласованный с Европарламентом текст Польша и Франция считают недостаточным.