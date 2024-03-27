ЗМІ: У ЄС порахували, скільки може втратити Україна від нових обмежень агроімпорту

Бельгійське головування у Раді ЄС оновило проєкт угоди про продовження безмитної торгівлі з Україною, врахувавши нові обмеження.

Про це стало відомо "Радіо Свобода" на умовах анонімності від співрозмовників у дипломатичних колах Євросоюзу, пише "Європейська правда".

Оновлений проєкт частково врахував вимоги Польщі й Франції. За документом, базовий період, який братимуть до уваги, визначаючи обсяги постачань української агропродукції, охоплюватиме не лише 2022 і 2023 роки, а й другу половину 2021 року, коли обсяги українського імпорту були нижчими. Україна виступила проти цієї пропозиції.

За оцінками Єврокомісії, озвучених на закритому засіданні послів країн-членів ЄС, Україна втратить 86 млн євро, якщо друге півріччя 2021-го братимуть також за основу розрахунків.

Загалом же обмеження, що базуватимуться на оцінках імпорту за половину 2021-го, а також за 2022 і 2023 роки, оцінили у 331 млн євро втрат для українського бюджету.

Польща й Франція підтримали оновлений варіант угоди, заручившись підтримкою низки країн ЄС, зокрема Італії, Угорщини, Австрії.

Проти поправок виступають Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, країни Балтії, Люксембург.

Попередній проєкт домовленості, погоджений із Європарламентом, передбачав, що квоти на наступний період, котрий почнеться з червня цього року, розраховуватимуть, виходячи з обсягів українського агроімпорту за 2022-2023 роки, коли для нього вже діяли пільги – відсутність мит і квот.

У понеділок посли ЄС обговорювали оновлення і продовження дії угоди, але не затвердили її. Бельгійське головування відклало затвердження угоди на середу, оскільки багато країн не визначилися з позицією.

Минулої середи посли теж не змогли затвердити угоду, оскільки узгоджений з Європарламентом текст Польща та Франція вважають недостатнім.