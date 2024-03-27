Посли ЄС знову спробують домовитись про торгівлю з Україною: розглядають компроміс

У середу посли ЄС знову спробують схвалити продовження угоди про безмитну торгівлю з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Це буде вже третя зустріч представників країн ЄС після того, як тиждень тому з Європарламентом було попередньо узгоджено компроміс, який потім відхилили через спротив групи країн на чолі з Польщею та Францією.

Варшава та Париж за підтримки групи сусідніх з Україною країн при розрахунку обсягу квот на українську сільськогосподарську продукцію прагнули включити 2021 рік, коли обсяг українського агроімпорту був нижчим.

За даними RMF FM, наразі проєкт домовленості передбачає, що середній показник вираховується за 2022-2023 роки, коли український імпорт вже був вищим.

Як стало відомо польській радіостанції від джерел, зараз розглядають компроміс, який передбачає замість усього 2021 року включити у розрахунок лише пів року, починаючи з червня.Такий компроміс означав би часткове скорочення надходження українського продовольства.

Франція та Польща також досі намагаються застосувати кількісні обмеження щодо української пшениці, які наразі стосуються лише цукру та яєць, а після компромісу з Європарламентом – також птиці, круп, вівса та меду.

Франція прагне включити і ячмінь до списку. Однак, за даними радіостанції, їй буде дуже важко цього досягти. Міністр сільського господарства Бельгії Девід Кларінваль дав зрозуміти у вівторок, що згоди від країн Європейського Союзу на це не було.

"Бельгійці дуже неохоче йдуть на поступки, оскільки внесення змін означатиме подальші переговори з Європарламентом і дуже стислий календар для затвердження угоди, яка має набути чинності 6 червня ще на один рік. Це все перевертає з ніг на голову", – повідомило джерело у ЄС.

У понеділок посли ЄС обговорювали оновлення і продовження дії угоди, але не затвердили її. Бельгійське головування відклало затвердження угоди на середу, оскільки багато країн не визначилися з позицією.

Минулої середи посли теж не змогли затвердити угоду, оскільки узгоджений з Європарламентом текст Польща та Франція вважають недостатнім.



