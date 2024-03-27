В Нидерландах открыли самый длинный в Европе прототип hyperloop

В Нидерландах в среду открыли самую длинную в Европе секцию-прототип технологии пассажирских перевозок hyperloop.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Тестовый участок разместили возле города Вендам на территории, которая ранее использовалась железной дорогой.

Труба проекта в длину достигает 420 метров, она состоит из 34 соединенных между собой секций диаметром около 2,5 метров.

Этот центр в Нидерландах будет единственным в мире прототипом в форме буквы Y – с ответвлениями от основной "колеи", чтобы тестировать маневры капсулы на большой скорости. Руководитель центра Саша Ламме объясняет, что такие разветвления будут нужны для создания реальной общеевропейской сети в будущем.

Ученый верит, что к 2050 году в Европе уже будет большая сеть транспортного сообщения на основе технологии hyperloop и из Амстердама в Барселону можно будет добраться за два часа, столь же быстро, как на самолете.

Нидерландская компания Hardt Hyperloop начнет первые испытания в трубе с пассажирскими капсулами в следующие недели – но без людей. По словам Ламма, техническая готовность к полноценному тестированию будет ориентировочно к 2030 году, это может быть участок длиной около 5 км, например, от аэропорта до крупного города.

Напомним, в конце 2023 года появились слухи, что американская футуристическая транспортная компания Hyperloop One закрывается.

Между тем в правительстве Румынии предупредили, что часть рабочей силы заменит искусственный интеллект.

Европейский парламент в марте 2024 года принял первый в мире закон об искусственном интеллекте, который должен гарантировать безопасность и соблюдение основных прав граждан.

А страны "Группы семи" также договорились согласовать правила по развитию искусственного интеллекта и других новых технологий.