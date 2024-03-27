У Франції директор школи звільнився через погрози, коли попросив ученицю зняти чадру

У Франції викликало резонанс рішення директора школи на сході Парижа звільнитись після погроз розправою, які він отримав через сварку з ученицею в чадрі – традиційному покривалі-вбранні в ісламі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації AFP.

Наприкінці лютого директор попросив трьох учениць на території школи зняти хустки, але одна з них відмовилася, й між ними виникла сварка.

Після цього чоловік почав отримувати погрози розправою в інтернеті, що спонукало його звільнитись на початку тижня. У листі батькам і вчителям такий крок – "вихід на дострокову пенсію" – пояснили "міркуванням безпеки".

За погрози вбивством на адресу директора школи в інтернеті вже арештували 26-річного чоловіка. Він має постати перед судом у квітні.

Цей інцидент привернув увагу французьких політиків з різних партій, які засудили погрози директору й назвали їх "ісламістською" атакою на освіту.

Голова фракції соціалістів у нижній палаті парламенту Франції Борис Валло заявив, що "ми не можемо з цим змиритися" й назвав інцидент "колективним провалом". Популярна ультраправа політикиня Маріон Марешаль заявила про "поразку держави" перед лицем "ісламістської гангрени".

До критики долучився й депутат від президентської партії "Відродження" Мод Брежон, який заявив про "ісламістський рух". "Влада належить керівникам шкіл і вчителям, і ми зобов'язані підтримувати цю освітню спільноту", – сказав він.

У 2004 році Франція – де мешкає найбільша мусульманська громада Європи – заборонила школярам носити "знаки або одяг, за допомогою яких учні нібито демонструють свою релігійну приналежність", зокрема хустки, тюрбани або кіпи.

З минулого року у французьких державних школах заборонили носити традиційну мусульманську сукню-абая, що закриває усе тіло. Президент Франції Емманюель Макрон захистив урядове рішення, наполягаючи, що школа має бути світською в інтересах усіх громадян.