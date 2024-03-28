Шольц о Taurus: Сделаем все, чтобы не было войны между Россией и НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает, что его решение не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus связано со стремлением предотвратить прямое столкновение России и НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал Märkische Allgemeine.

Шольц сказал, что как глава правительства он должен нести ответственность в вопросах войны и мира – в частности, когда речь идет о безопасности в Европе.

"Это также касается вопроса Taurus. Наряду с сильной поддержкой Украины, одна вещь остается для меня важной: мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить эскалацию войны – другими словами, предотвратить войну между Россией и НАТО", – заявил глава правительства Германии.

Шольц отметил, что "мы также не будем отправлять своих солдат в Украину".

"И с каждой поставкой оружия мы будем тщательно взвешивать, что она означает в этом контексте. Именно поэтому я принял такое решение (о Taurus. – Ред.)", – отметил канцлер.

В то же время Германия, по словам Шольца, поддерживает Украину оружием и боеприпасами "больше, чем любая другая страна Европы".

"Только на это мы тратим более 28 миллиардов евро. Больше, чем многие другие страны вместе взятые. И мы будем продолжать это делать столько, сколько потребуется", – сказал немецкий канцлер.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признался, что получает "раздраженные комментарии" от Германии, когда Украина призывает Берлин передать дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят где-то по Москве.

Также СМИ писали, что причиной могут быть особенности целеуказания ракет.