В Польше во время учений в горах погиб спецназовец

Во время горных учений в районе горы Нижние Рысы в Польше погиб боец спецназа.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В сообщении военных говорится, что несчастный случай произошел сегодня до полудня в результате схода лавины.

Dziś przed południem, w trakcie szkolenia górskiego w okolicy Niżnych Rys doszło do nieszczęśliwego zdarzenia z udziałem żołnierza Wojsk Specjalnych. W wyniku zejścia lawiny jeden z żołnierzy uległ wypadkowi. Mimo starań TOPR oraz kolegów, żołnierza nie udało się uratować. pic.twitter.com/jQtsHAM9wk March 26, 2024

"Несмотря на усилия спасателей и коллег, спасти военнослужащего не удалось", – отметили в Оперативном командовании Вооруженных сил.

Никакой информации о возрасте, опыте или принадлежности военнослужащего к определенному подразделению не предоставляют.

Согласно сообщению, семья погибшего получила психологическую помощь и поддержку от военных.

Ранее в понедельник двое польских военных погибли на полигоне в Силезском воеводстве в результате несчастного случая во время учений.

В начале марте в Польше произошел похожий инцидент, тогда двое военных погибли в результате наезда бронетехники. Они в это время отрабатывали эвакуацию раненого с поля боя, механик машины явно не заметил их.