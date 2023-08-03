Евросоюз осудил ядерные угрозы Украине со стороны РФ

Евросоюз осудил угрозы России применить ядерную силу в ее захватнической войне против Украины.

Об этом ЕС заявил на заседании Первого подготовительного комитета 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Вене, пишет "Европейская правда".

В своем заявлении Евросоюз осудил "действия и угрозы РФ применить ядерную силу в ее незаконной, неоправданной и неспровоцированной захватнической войне против Украины".

"Мы также хотим напомнить, что 3 января 2022 года Россия подписалась под совместным заявлением лидеров пяти ядерных держав, подтвердив, среди прочего, что "ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись", – говорится в заявлении.

ЕС также выразил обеспокоенность в связи с заявлением РФ о ее готовности провести ядерное испытание и призвал Россию "полностью уважать свои обязательства как государства-участника ДНЯО и соблюдать мораторий на ядерные испытания".

"Россия грубо нарушила свои обязательства воздерживаться от угрозы применения силы против территориальной целостности и суверенитета Украины по Будапештскому меморандуму 1994 года. Потеря доверия к ядерной державе, которая не придерживается своих гарантий безопасности, подрывает ДНЯО и архитектуру разоружения и нераспространения", – подчеркнул ЕС.

Кроме того, Евросоюз осудил заявление России от 25 марта о намерении разместить ядерное оружие на территории Беларуси вопреки обязательству Беларуси "ликвидировать все ядерное оружие с (ее) территории", взятому на себя в Будапештском меморандуме.

Ранее сенатор Соединенных Штатов от Республиканской партии Линдси Грэм прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он пригрозил применением ядерного оружия против Украины.

Перед этим Белый дом назвал риторику Медведева "безрассудной и безответственной", подчеркнув, что до сих пор Вашингтон не видел никаких признаков подготовки Россией ядерного удара.

В воскресенье в своем Telegram-канале Медведев испугался контрнаступления Украины и написал: "Если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия". "Другого выхода просто не останется", – добавил он.