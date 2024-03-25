Вице-президент США не исключила последствий для Израиля в случае наступления на Рафах

Вице-президент США Камала Харрис предостерегла Израиль от масштабной атаки на город Рафах в Газе, где более миллиона палестинцев ищут убежища в условиях войны Еврейского государства против террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

В ответ на вопрос, будут ли последствия наступления Израиля на Рафах, вице-президент США заявила, что ничего не исключает.

"В многочисленных разговорах и во всех отношениях мы четко дали понять, что любая крупная военная операция в Рафахе была бы огромной ошибкой", – отметила Харрис.

Израиль заявляет, что на определенном этапе он должен отправить войска в Рафах, поскольку это последний бастион ХАМАС, где, по его данным, находится от 5 тысяч до 8 тысяч боевиков и лидеров группировки.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные позволят гражданскому населению покинуть Рафах перед любым наступлением, но существует скептицизм относительно того, что это можно сделать безопасно и быстро.

По словам главы правительства, если Израиль не будет наступать на Рафах, ХАМАС может перегруппироваться и, в конце концов, осуществить еще одну атаку, подобную той, что произошла 7 октября 2023 года и вызвала войну.

На этой неделе израильская делегация находится в Вашингтоне, чтобы обсудить вопрос наступления на Рафах. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, американские чиновники предоставят израильтянам подробную информацию об альтернативах большой наземной операции в Рафахе.

Ранее Блинкен встретился с Нетаньяху для переговоров с целью увеличить гуманитарную помощь Газе на фоне все более напряженных отношений между двумя союзниками из-за шестимесячной войны.

Перед этим лидер большинства в Сенате США от демократов Чак Шумер призвал к проведению новых выборов в Израиле, резко раскритиковав премьер-министра Биньямина Нетаньяху как препятствие на пути к миру.

Байден также заявлял, что потенциальная израильская операция в городе Рафах, где нашли убежище более 1,3 миллиона палестинцев, является для него "красной линией".

По данным Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газы в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.