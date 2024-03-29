Премьер Эстонии в 20-летие вступления страны в НАТО призвала поддержать членство Украины

Глава эстонского правительства Кая Каллас 29 марта, в 20-ю годовщину вступления Эстонии в НАТО, призвала поддержать присоединение Украины к Альянсу.

Об этом Каллас сказала в своем обращении, сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что через 20 лет после вступления Эстонии НАТО – крепкий и единый союз, но мир вокруг изменился.

"Эти изменения вызваны тем, что наш восточный сосед Россия третий год ведет кровопролитную войну в Украине", – сказала премьер.

Победа Украины и поражение России в этой войне имеют экзистенциальное значение для безопасности Эстонии, Европы и НАТО, подчеркнула глава правительства Эстонии.

"Единственный способ обеспечить длительный мир в Европе – поддерживать Украину до ее победы и поддерживать путь Украины в НАТО, а также в ЕС", – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что НАТО должна делать еще больше, чем раньше, чтобы защитить себя.

"В этом измененном мире нам нужно быть решительными, сосредотачиваться на решениях, принимать трудные решения, когда это необходимо, и оставаться едиными. Это самая суть НАТО", – отметила Каллас.

Этим летом лидеры государств-членов НАТО соберутся в Вашингтоне на 75-й юбилейный саммит Североатлантического союза.

"Мы ожидаем от этой встречи смелых и решительных решений, которые укрепят чувство безопасности наших людей и безопасности евроатлантического региона в долгосрочной перспективе", – отметила Каллас.

Командующий Сил обороны Эстонии Мартин Герем утверждает, что его стране необходимо удвоить расходы на оборону в течение следующих двух лет, чтобы накопить достаточно боеприпасов и нанести решительное поражение российским силам, которые могут вторгнуться в страну.

В феврале эстонская служба внешней разведки заявила, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия .