Президент Литвы в годовщину вступления в НАТО: Целью должно быть помочь Украине выиграть

Литовский президент Гитанас Науседа, отмечая 20-ю годовщину вступления страны в НАТО, призвал поставить цель помочь Украине выиграть войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Науседа отметил в своем Twitter (Х).

Науседа считает, что решение вступить в НАТО стало лучшим в новейшей истории страны.

"20 лет назад Литва решила стать частью западной коллективной безопасности. Сегодня мы едины и сильнее, чем когда-либо. Сегодня нашей целью должно быть помочь Украине победить", – написал литовский президент.

What was the best decision Lithuania made in recent history? It was to join #NATO.



20 years ago, Lithuania chose to be part of Western collective security.



Today we are united & stronger than ever. Today our goal must be to help #Ukraine win. pic.twitter.com/gJhLV4gcem