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Президент Литвы в годовщину вступления в НАТО: Целью должно быть помочь Украине выиграть

Новости — Пятница, 29 марта 2024, 13:07

Литовский президент Гитанас Науседа, отмечая 20-ю годовщину вступления страны в НАТО, призвал поставить цель помочь Украине выиграть войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Науседа отметил в своем Twitter (Х).

Науседа считает, что решение вступить в НАТО стало лучшим в новейшей истории страны.

"20 лет назад Литва решила стать частью западной коллективной безопасности. Сегодня мы едины и сильнее, чем когда-либо. Сегодня нашей целью должно быть помочь Украине победить", – написал литовский президент.

В связи с 20-летием вступления в Альянс в пятницу в Литве праздничные мероприятия проходят в Вильнюсе и других городах страны.

В пятницу утром огромный флаг НАТО подняли на вершине Вильнюсской телебашни – самого высокого сооружения Литвы.

Все литовские муниципалитеты призвали поднять флаги Литвы и НАТО для демонстрации важности членства в Альянсе.

Глава эстонского правительства Кая Каллас 29 марта, в 20-ю годовщину вступления Эстонии в НАТО, призвала поддержать присоединение Украины к Альянсу.

Недавно во время визита в Киев американский сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал идею членства Украины в НАТО как страны с наилучшим боевым опытом.

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