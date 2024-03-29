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Итальянские истребители перехватывали самолеты России в Балтийском море

фото, уточнено
Новости — Пятница, 29 марта 2024, 20:20 — Олег Павлюк

Уточнено 22:15. Уточнен источник информации о российском происхождении самолетов.

Итальянские Военно-воздушные силы за последние 24 часа дважды поднимали в воздух истребители для перехвата российских самолетов в Балтийском море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в коммюнике ВВС Италии, а также сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что истребители Eurofighter итальянской авиации, входящих в состав 4-й авиационной тактической группы, которая дислоцируется на польской базе в Мальборке, "осуществили двойной перехват самолетов в Балтийском море". ANSA уточняет, что речь шла о российских самолетах.

Командный центр НАТО в немецком городе Юдем объявлял тревогу вечером 28 марта и утром 29-го из-за сигнала о неопознанном самолете, который пролетал над международными водами Балтийского моря.

После того, как самолеты идентифицировали как российские, итальянские истребители вернулись на свою базу в Мальборке, добавили в ВВС Италии.

В 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, которые приближались к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.

Утром 29 марта Польша поднимала в воздух собственные и союзнические самолеты на фоне активности дальней авиации РФ, которая наносила массированный удар по Украине.

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