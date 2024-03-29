Польша поднимала в небо самолеты на фоне массированного удара РФ по Украине

Польша поднимала в воздух собственные и союзнические самолеты на фоне активности дальней авиации РФ, которая наносила массированный удар по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом проинформировало Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В командовании предупреждали о "повышенном уровне шума, особенно в юго-восточной части страны" на фоне активности самолетов.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации РФ, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины. Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Управление РП ведет постоянный мониторинг ситуации", – говорится в сообщении.

Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БПЛА по нескольким направлениям сразу. Около 4.00 стало известно, что россияне совершили пуски крылатых ракет. Воздушная тревога продолжалась всю ночь.

По данным "Укрэнерго" российские оккупанты ударили по энергетическим объектам.

Напомним, в ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

В МИД Польши заявили, что в НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они летят в сторону территории Североатлантического альянса.