Укр Рус Eng

Італійські винищувачі перехоплювали літаки Росії в Балтійському морі

фото, уточнено
Новини — П'ятниця, 29 березня 2024, 20:20 — Олег Павлюк

Уточнено 22:15. Уточнене джерело інформації про російське походження літаків.

Італійські Військово-повітряні сили за останні 24 години двічі піднімали в повітря винищувачі для перехоплення російських літаків у Балтійському морі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в комюніке ВПС Італії, а також повідомляє агентство ANSA.

Зазначається, що винищувачі Eurofighter італійської авіації, що входять до складу 4-ї авіаційної тактичної групи, яка дислокується на польській базі в Мальборку, "здійснили подвійне перехоплення літаків у Балтійському морі". ANSA уточнює, що йшлось про російські літаки. 

Командний центр НАТО у німецькому місті Юдем оголошував тривогу ввечері 28 березня та вранці 29-го через сигнал про невпізнаний літак, який пролітав над міжнародними водами Балтійського моря.

Після того, як літаки ідентифікували як російські, італійські винищувачі повернулись на свою базу в Мальборку, додали у ВПС Італії.

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.

Уранці 29 березня Польща піднімала в повітря власні і союзницькі літаки на тлі активності дальньої авіації РФ, яка завдавала масованого удару по Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Росія