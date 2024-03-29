Глава МИД Германии ожидает эскалации в войне РФ против Украины: Жестокости Путина нет предела

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не надеется на скорое окончание войны, развязанной РФ против Украины.

Ее заявление в интервью медиагруппе Funke приводит Tagesspiegel, сообщает "Европейская правда".

Бербок ожидает, что ситуация на поле боя в Украине обострится, поскольку "жестокость Путина больше не имеет границ".

"Он (Путин. – Ред.) ясно дает понять, что не воспринимает рациональные аргументы и ценности человечества. И он, безусловно, не хочет вести переговоры", – подчеркнула министр.

В то же время она добавила, что главе Кремля не удастся запугать мир своим "курсом дегуманизации".

По словам Бербок, Путин неоднократно испытывал единство европейцев с начала вторжения в феврале 2022 года.

"Путин ведет свою войну не только с помощью своих военных. Он также использует фейковые новости, манипуляции и целенаправленное влияние – недавнее разоблачение чешского правительства является лишь одним из примеров того, как Россия хочет подорвать наши демократии", – сказала глава немецкого МИД.

Бербок также призвала не допустить поражения Украины в этой войне.

"Невозможно представить, что произойдет, если она ее проиграет... Если Путин победит, безопасность всех нас в Европе и международный порядок также окажутся под угрозой. Поддержка Украины является нашей собственной гарантией безопасности", – добавила министр.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала поддержать присоединение Украины к Альянсу.

В то же время литовский президент Гитанас Науседа утверждает, что наблюдает все большее согласие на уровне лидеров Европейского Союза о необходимости поражения России в ее захватнической войне против Украины.