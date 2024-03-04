У Конгресі США представили проєкт про фінансування уряду, щоб запобігти шатдауну

Лідери Конгресу США оприлюднили детальну угоду про продовження роботи значної частини уряду до 30 вересня, щоб уникнути чергового дедлайну шатдауну наприкінці тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Пакет у розмірі 436 мільярдів доларів, що покриває близько чверті фінансування урядових установ, є першим реальним кроком на шляху до вирішення ідеологічних протиріч між партіями, через які США працювали більше п'яти місяців без повноцінного бюджету.

Як зазначає Reuters, у законопроєкті на 1050 сторінок детально викладено фінансування шести з 12 сегментів уряду, на які Конгрес зобов'язаний виділити гроші, водночас кошти на інші шість мають бути виділені пізніше цього місяця.

"Проєкт підтримує агресивні інвестиції, які демократи забезпечили для американських сімей, американських робітників та національної оборони Америки", – заявив у своїй заяві лідер сенатської більшості від демократів Чак Шумер.

Спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон у своїй заяві сказав, що його однопартійці "забезпечили ключові перемоги консервативної політики, відхилили пропозиції лівих сил та запровадили різке скорочення агентств і програм, критично важливих для порядку денного президента Байдена".

За словами Шумера, спочатку законопроєкт має проголосувати Палата представників, перш ніж Сенат зможе розглянути його до п'ятниці. Палата представників має повернутися до роботи у вівторок.

Раніше президент США Джо Байден підписав законопроєкт про продовження тимчасового фінансування федерального уряду, який дозволяє запобігти шатдауну з наступного дня.

Закон продовжує фінансування за частиною федеральних урядових програм до 8 березня, а за рештою – до 22 березня 2024 року.

Перед цим спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

За даними CNN, Джонсон зірвав двопартійний пакет підтримки України, запропонований Сенатом, але залишив двері відкритими для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги, що включає обмеження на кордоні з Мексикою.