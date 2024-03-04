В Германии машинисты объявили новую забастовку

В Германии машинисты поездов проведут новую забастовку, поскольку переговоры об оплате труда и графике работы сорвались.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Машинисты грузовых поездов начнут свою забастовку в среду вечером, а пассажирских – в четверг утром.

Ожидается, что забастовка продлится 35 часов.

Председатель профсоюза машинистов GDL Клаус Весельский сказал, что Deutsche Bahn несет полную ответственность за забастовку.

В профсоюзе отметили, что после срыва переговоров забастовка была неизбежной.

Одним из ключевых требований GDL, которое Deutsche Bahn не собирается выполнять, является сокращение стандартной продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов при неизменной оплате труда.

Напомним, на прошлой неделе на большей части территории Германии остановились автобусы, трамваи и поезда метро, что стало кульминацией недели поэтапных забастовок работников общественного транспорта.

Перед этим в нескольких крупных немецких аэропортах были отменены рейсы на фоне забастовки наземного персонала, которая длилась более 27 часов.