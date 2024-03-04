У Німеччині машиністи оголосили новий страйк

У Німеччині машиністи потягів проведуть новий страйк, оскільки переговори про оплату праці та графік роботи зірвалися.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Машиністи вантажних поїздів розпочнуть свій страйк у середу ввечері, а пасажирських – у четвер вранці.

Очікується, що страйк триватиме 35 годин.

Голова профспілки машиністів GDL Клаус Весельський сказав, що Deutsche Bahn несе повну відповідальність за страйк.

У профспілці зазначили, що після зриву переговорів страйк був неминучим.

Однією з ключових вимог GDL, яку Deutsche Bahn не збирається виконувати, є скорочення стандартної тривалості робочого тижня з 38 до 35 годин при незмінній оплаті праці.

Нагадаємо, минулого тижня на більшій частині території Німеччини зупинилися автобуси, трамваї і потяги метро, що стало кульмінацією тижня поетапних страйків працівників громадського транспорту.

Перед цим в кількох великих німецьких аеропортах були скасовані рейси на тлі страйку наземного персоналу, який тривав понад 27 годин.