У Німеччині машиністи оголосили новий страйк
У Німеччині машиністи потягів проведуть новий страйк, оскільки переговори про оплату праці та графік роботи зірвалися.
Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".
Машиністи вантажних поїздів розпочнуть свій страйк у середу ввечері, а пасажирських – у четвер вранці.
Очікується, що страйк триватиме 35 годин.
Голова профспілки машиністів GDL Клаус Весельський сказав, що Deutsche Bahn несе повну відповідальність за страйк.
У профспілці зазначили, що після зриву переговорів страйк був неминучим.
Однією з ключових вимог GDL, яку Deutsche Bahn не збирається виконувати, є скорочення стандартної тривалості робочого тижня з 38 до 35 годин при незмінній оплаті праці.
Нагадаємо, минулого тижня на більшій частині території Німеччини зупинилися автобуси, трамваї і потяги метро, що стало кульмінацією тижня поетапних страйків працівників громадського транспорту.
Перед цим в кількох великих німецьких аеропортах були скасовані рейси на тлі страйку наземного персоналу, який тривав понад 27 годин.