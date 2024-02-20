Вторая волна забастовок Lufthansa в Германии затронет около 100 тысяч пассажиров

Новая предупредительная забастовка работников авиакомпании Lufthansa, которая началась в Германии во вторник, 20 февраля, может привести к отмене сотен рейсов, что затронет около 100 тысяч пассажиров.

Об этом сообщает DW, информирует "Европейская правда".

Уже накануне авиаперевозчик был вынужден отменить в своем основном хабе во Франкфурте-на-Майне более 50 рейсов. Были выполнены лишь некоторые межконтинентальные полеты.

Из-за забастовки авиакомпания сможет осуществить 20 февраля, вероятно, от 10 до 20% рейсов из запланированной суточной программы, которая включает около 1000 вылетов.

Объединенный профсоюз работников сферы общественного обслуживания Ver.di призвал присоединиться к акции протеста наземный персонал аэропортов Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга, Берлина, Дюссельдорфа, Кельна-Бонна и Штутгарта.

Последствия забастовки будут распространяться и на аэропорты, которые официально в ней не участвуют, в частности, в Ганновере и Бремене отменены все рейсы Lufthansa во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен и обратно.

Официально забастовка продлится до 7:10 среды, 21 февраля.

Как заявили в Ver.di, причиной второй за последние две недели предупредительной забастовки стали коллективные переговоры по заработной плате примерно для 25 тысяч сотрудников компании, работающих на земле.

Профсоюз требует повысить зарплаты наземному персоналу Lufthansa на 12,5% (но не менее чем на 500 евро в месяц). Кроме того, Ver.di добивается выплат сотрудникам разовых премий в размере 3000 евро для компенсации инфляции.

Директор Lufthansa по персоналу Михаэль Ниггеманн заявил, что очередная забастовка снова непропорционально повлияет как на пассажиров, так и на сотрудников. По его словам, это особенно обидно, поскольку следующий раунд переговоров состоится уже 21 февраля, и Lufthansa представила новое предложение.

В Ver.di назвали вторую волну предупредительных забастовок необходимой и заявляют, что Lufthansa не предприняла никаких попыток улучшить свое предложение во время предыдущих переговоров.

Напомним, перед этим наземный персонал Lufthansa бастовал в понедельник, 19 февраля.

В конце января многодневную забастовку проводили также немецкие машинисты.